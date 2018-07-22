Konyalı sanayicilerin hava kargoya ilgisi artıyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gümrüklü hava kargo taşımacılığı hizmeti verilmeye başlanan alanda, 7 ayda 157 bin tonun üzerinde işlem yapıldı. Ayrıca hava kargo alanından ilk ihracat da geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirildi. Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Daha önce Konyalı sanayicilerimiz hava kargo hizmetini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden alıyordu.

Biz de sanayicilerimize hem zaman kazandırmak hem de maliyetlerini düşürmek amacıyla Konya Havaalanımızın eski VİP girişini Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanına çevirerek, burada gümrüklü hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladık. Konya OSB'mizin bu yatırımı sanayicilerimiz tarafından her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Konyalı sanayicilerimiz, geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yılın Haziran ayı sonuna kadar Türkiye'nin farklı illerine 69 bin 411 ton mal gönderdi, 87 bin 897 ton da mal kabul etti. Böylece 7 ayda 157 bin tonun üzerinde gelen-giden hava kargo hizmeti vermiş olduk" şeklinde konuştu.

Başkan Kütükcü, Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanından ilk ihracatın ise geçtiğimiz günlerde THY ile Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a gerçekleştirildiğini kaydetti. Konya Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı geçtiğimiz yılın Aralık ayında hizmet vermeye başlamış, resmi açılışı ise bu yılın Mayıs ayında Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, THY ve Devlet Hava Meydanları yetkilileri ile sanayicilerin katıldığı bir törenle yapılmıştı.

