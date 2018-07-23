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İşi olmayan kalmayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
İşi olmayan kalmayacak
Yenı sistemde işi olmayan tek bir gencin kalmaması için tüm imkânlar seferber edilecek. Çalışma, ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ajandasında kamuda emekliliğe teşvik, sigortasının daha fazla sosyal koruma sağlaması, kadın kooperatiflerine finansman desteği başta olmak üzere önemli başlıklar yer alıyor. Seminerlerle sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alan Selçuk'un çalışma hayatı ve sosyal güvenlik politikalarına yönelik başlıkları şöyle:
Kamuda emekliliği artırmak için yüzde 50'ye varan teşvik düzenlemesi çalışmaları tamamlanacak.
Beş yılda beş milyon gence iş için güçlendirilecek.
Çalışanlar karar alma mekanizmalarına katılacak.
İş kazası olmayan 10'dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerine teşvik olacak.
Sanal Gerçeklik Merkezi'yle meslek hastalıkları önlenecek.
Emeklilere ikinci gelir için programlar desteklenecek.
Kadın kooperatiflerine destek verilecek.
İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak.
Gençlerin katılacağı siber güvenlik, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi mesleklere yönelik eğitim programları artırılacak.
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