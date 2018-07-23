İstanbul'daki en ucuz konutlar bu ilçede! En pahalı ilçe Beşiktaş

Medya takip şirketi Ajans Press, İstanbul özelindeki konut metrekare fiyatları üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Şirketin Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Esenyurt, İstanbul ilçeleri arasında ortalama en düşük konut metrekare fiyatına sahip ilçe oldu.

Metrekare başına 2 bin 204 lira değere sahip Esenyurt'u, 2 bin 312 lira ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri, 2 bin 466 liralık konut değeriyle de Arnavutköy takip etti.

EN YÜKSEK DEĞER BEŞİKTAŞ'IN

Konuyla ilgili gerçekleştirilen medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında 55 bin 496 konut ve gayrimenkul haberi tespit edildi. 2017 yılındaki haber sayısı ise 88 bin 351 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, satılık ve kiralık ilanlı konut fiyatlarındaki artışın en çok konuşulanlar arasında yer aldığı görüldü. Raporda, yine konutların metrekare fiyatına bakıldığında en değerli ilçesinin 11 bin 409 lirayla Beşiktaş'a ait olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş'ı 9 bin 879 liraya Sarıyer, 7 bin 925 lirayla da Bakırköy izledi. Anadolu yakasının kalbi olarak görülen Kadıköy ise listeye dördüncü sıradan girerken, metrekare başına 7 bin 62 lira değerinin olduğu görüldü.

İlk 10'un içinde yer alan bazı ilçeler ise; Adalar, Şişli, Üsküdar, Beykoz olarak belirlendi. Diğer ilçelerde de ortalama konut metrekare fiyatları şu şekilde belirlendi; Ataşehir'de 4 bin 406 lira, Beyoğlu'nda 4 bin 972 lira Eyüp'te 4 bin 261 lira, Fatih'te 4 bin 187 lira.