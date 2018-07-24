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ın kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart ın kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:36
Altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi

piyasasında, en düşük 187 bin , en yüksek ise 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,67 yükselişle 194 bin 750 liradan tamamladı. 'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 126 milyon 310 bin 610,04 lira, işlem miktarı ise 674 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 791 bin 331,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy , Rona , DenizBank ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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Altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi
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