Akkuyu’da 2. reaktör için inşaat izni yolda

3 Nisan'da
temeli atılan ve Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali olacak Akkuyu'nun ikinci reaktör inşaatı çalışmaları için izin hazırlıkları tamamlandı. Akkuyu Nükleer
A.Ş., Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK
) başvuruda bulunarak bin 200 megavatlık ikinci reaktör için inşaat iznini bu hafta alacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü Akkuyu NGS kapsamında ilk inşaat izni süreci yaklaşık 3 yıl sürmüştü. Nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu santralinin birinci ünitesi inşası için TAEK tarafından inşaat lisansı verilmişti. Şimdi yine aynı prosedürler işleyecek ancak bu kez daha önce belli aşamalar görüşüldüğü için süreç daha hızlı ilerleyerek kısa sürede sonuca bağlanacak. Bu şekilde diğer iki reaktör için de ayrı ayrı inşaat izni lisansları sonradan alınacak. 2023'te ilk reaktörün devreye alınmasından sonra her yıl bir reaktör devreye alınması planlanıyor.