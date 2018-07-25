Erdoğan BRICS için yola çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bugün 10'uncu BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika
'nın en büyük şehirlerinden Johannesburg'a hareket edecek. Dünya nüfusunun yüzde 48'ini, ekonomisinin ise yüzde 25'ini elinde bulunduran Brezilya
, Rusya
, Hindistan
, Çin
ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkeleri toplantısında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi
, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" olarak özel davetle katılacağı zirvenin ekonomik çeşitliliğin artırılması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sunması bekleniyor.