HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Erdoğan BRICS için yola çıkıyor

Erdoğan BRICS i yola çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Erdoğan BRICS için yola çıkıyor
Başkan , bugün 10'uncu BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere 'nın en büyük şehirlerinden Johannesburg'a hareket edecek. Dünya nüfusunun yüzde 48'ini, ekonomisinin ise yüzde 25'ini elinde bulunduran , , , ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkeleri toplantısında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı , Çin Devlet Başkanı , Hindistan Devlet Başkanı , Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" olarak özel davetle katılacağı zirvenin ekonomik çeşitliliğin artırılması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sunması bekleniyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan BRICS için yola çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN