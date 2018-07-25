FETÖ imamı Etem Taş hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün sözde Marmara Bölge İmamı Taş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün yapılanması içindeki bölge temsilciliği, büyükşehir ve il yapılanması, yüksek istişare ve "tayin heyeti" ile "yüceler şurası" arasındaki hiyerarşik ilişkiye değinildi. Üsküdar'da 30 Nisan 2018 tarihinde yakalanan Taş'ın telefonunda o¨rgu¨tu¨n yo¨netici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberles¸me agˆı "Falcon" bulunduğu belirtilen iddianamede, ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen sanığın, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da arandığı kaydedildi.

Sanığın sırasıyla sözde "I·stanbul Anadolu Yakası Bu¨yu¨ks¸ehir I·mamı" oldugˆu, tayine tabi olarak, "Gaziantep Diyarbakır Bo¨lge Temsilcisi", 2016 yılının bas¸larından itibaren de eski Marmara I·mamı s¸u an "Washington DC abisi" olan Sadık Kesmeci'den bu go¨revi devralarak "Marmara I·mamı" oldugˆuna yer verilen iddianamede, sanığın bu görevini yakın zamana kadar sürdürdüğü anlatıldı.

"BAS¸INIZA BİR S¸EY GELİRSE 'KİMSEYİ TANIMIYORUM' DEYİN"

FETO¨/PDY mensuplarının gu¨ncel olarak gizli iletis¸im kurmalarını sagˆlayan "Falcon" uygulaması yu¨klu¨ cep telefonu kullandıkları aktarılan iddianamede, örgu¨t üyelerinin bu uygulama üzerinden birbirlerine "Hayırlı gu¨nler, bu arada Allah muhafaza bas¸ımıza bir s¸ey gelirse aklınızda olsun 'kimseyi tanımıyorum, bir s¸ey yapmadım, kanıt go¨sterin, programı ben yu¨klemedim' deyin. Ben yu¨klemedim' derken 'telefonda var mı bo¨yle bir program?' deyin, c¸u¨nku¨ abiler merkezden silince telefon otomatik patlamıs¸ oluyor" s¸eklinde mesaj go¨nderdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Taş'ın telefonunda da bu uygulamaya rastlandığı ve buradaki kişi listesinde örgütle bağlantısı bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen FETÖ içinde sorumlu düzeyindeki kişilerin isimlerinin yer aldığı belirtildi.

"BYLOCK YAZIŞMALARINDA 15 TEMMUZ DETAYI"

Sanık Taş'ın ByLock yazışmalarına da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi

"Bu yazışmalarda, örgüt üyelerine siyasi iktidarı kast ederek 'pakruduniler, persler ve do¨nmeler' diyerek hakaret edip siyasi iktidarın o¨rgu¨tu¨ hedef yaptıgˆını anlattığı, o¨rgu¨t u¨yelerine masumiyet duygusu verdikleri, o¨rgu¨t u¨yelerine 'ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size bic¸mis¸ oldugˆu role bakın. Finale yakıs¸ır durus¸ sergileyin! Bu su¨rec¸ (yaz sonu itibariyle) BI·TTI·!!!' diyerek 15 Temmuz 2016 darbe giris¸imini kastettikleri, bu su¨rec¸ten sonra o¨rgu¨tu¨n eski gu¨cu¨ne kavus¸acagˆını, bu su¨rec¸te o¨rgu¨tten ayrılmayıp o¨rgu¨t ic¸erisinde kalanların ve tutuklanan o¨rgu¨t mensuplarının 'o¨teki du¨nyada neler kazandıgˆını bilseydiniz c¸ıldırırdınız' denilerek u¨yelerin o¨rgu¨tten ayrılmalarını engellemek istedikleri değerlendirilmiştir."

"PKK İLE FETO¨ ARASINDA BİR İLİS¸Kİ OLDUGˆU ANLAŞILMIŞTIR"

Sanığın yine ByLock üzerinden başka bir kişiye "Siz sormus¸tunuz, PKK 100 bin kis¸ilik bir yu¨ru¨yu¨s¸ yapacak, bizi de c¸agˆırıyorlar" diyerek ne yapacaklarını sordugˆuna dikkat çekilen iddianamede, bu yazıs¸madan da anlas¸ılacagˆı u¨zere PKK ile FETO¨ arasında bir ilis¸ki oldugˆu ve ortak hareket ettiklerinin anlas¸ıldıgˆı kaydedildi.

İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, "Yu¨celer S¸urası Mollalar Grubu"nda "Marmara Bo¨lge Sorumlusu" oldugˆunun tespit edildigˆine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya'da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş'ın "Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨ Kurma ve Yo¨netme" suc¸undan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.