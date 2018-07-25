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2'nin inşası için hazırlıklar başladı

Rus gazını 'ya taşıyacak 2 doğalgaz boru hattının inşası için hazırlık çalışmalarına başlandığı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:04
Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı

2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, deniz aşırı boru döşeme gemisi "Castoro 10" tarafından inşaat hazırlıkları için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Hazırlık çalışmalarına 'nın Lubmin kenti sahilinde başlandığı kaydedilen açıklamada, "Projede kullanılacak borular Castoro 10 gemisinde kaynak yapılıp, vinçler yardımıyla karada yer alan tesislere bağlanıyor. Çalışmalar aynı zamanda Almanya'nın Greifswald şehrinde de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve , Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

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Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı
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