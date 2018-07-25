Yeni düzenleme yasadışı bahisi önleyecek

Yasadışı bahis
oynatılmasının önüne geçmek amacıyla şans oyunlarının ikramiye limiti yükseltildi. Buna göre bahis oyunlarının ikramiye oranı brüt üst sınırı, yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarıldı.
Bedelli askerliğin de yer aldığı torba teklifte, bahis oyunlarına ilişkin düzenleme de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, ikramiye oranlarının artırılmasıyla oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerektiğinden yatırım ve işletme giderleri oranı üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülüyor.
ÖZEL HESABA AKTARILACAK
Hesaplanacak tutar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca, Türkiye'de kurulu bankalarda açılan özel hesaba, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından ret ve iade edilecek. Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri oranına dahil edilecek. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin KDV olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi kaybı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI YETKİLİ
Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar, ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilecek.
Geçici teminat oranı yüzde 5'ten yüzde 3'e, kesin teminat yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirilecek. Pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranları belirlenebilecek.