Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
, faiz ve kurdaki dalgalanmanın baskısını hissettiklerini ve sürdürülebilir kârlılık konusunda endişe duyduklarını vurguladı. Finansal istikrar sağlanmadan üretim ekonomisinin gelişmesinin beklenemeyeceğine dikkat çeken Bahçıvan, bu doğrultuda bankacılık sektörü ile ilgili son zamanlarda yaşanan sıkıntıyı da gündeme getirdi. Bankalar Kanunu'nun amacında da belirtildiği gibi kaynakların verimli kullanılmasının ön planda tutulması gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları söyledi: "Son günlerde piyasalarda devam eden nakit sıkışıklığı ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle orta ölçekli firmalarımız krediye erişim konusunda zorluklar yaşamaktadır. Buna ek olarak son dönemde büyük kredilerde yaşanan yeniden yapılandırılma uygulamalarının da etkisiyle nakit sıkışıklığının derinleştiğini gözlemliyoruz. Bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir. Bankaların sanayiciye bakış açısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz."