Dijıtal tarım için 20 yeni OSB

Türkiye, tarıma dayalı sanayide son dönemlerin en büyük hamlesi için düğmeye bastı. Binlerce KOBİ
'yi de yakından ilgilendiren Tarım Organize Sanayı Bölgeleri'nin (OSB
) yatırım takvimi erkene çekildi. Bitkisel ve hayvansal üretimin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alacağı yeni OSB'lerin sayısı 13'ten 20'ye çıkarıldı. Endüstri 4.0 altyapısına uygun olarak tasarlanan yeni bölgeler dijital tarım devriminin de öncüsü olacak. Konuyla ilgili talimat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Projeyi gündemlerine aldıklarını ifade eden Pakdemirli, "Konuyla ilgili bürokratlarıma talimat verdim" dedi. Çoğunluğu KOBİ'ler olmak üzere bine yakın şirket ise ilgili birimlere resmi başvuru yaparak yatırım sürecine girdi.
İZMİR DÜĞMEYE BASTI
Konuyla ilgili büyük şehirler de harekete geçti. Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden İzmir'de kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
için çok sayıda kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ortaklık yaptı. Son olarak Ege İhracatçı Birliği de Tarım OSB'ye kurucu ortak olarak eklendi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etapta Seracılık Organize Sanayi Bölgesi olması kararını aldıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Menderes'te Seracılık İhtisas OSB ile Ödemiş, Torbalı ve Tire üçgeninde Besi Hayvancılığı OSB kurmayı planlıyoruz" dedi.
ŞARTLARI BELLİ OLDU
Tarım OSB alanları, içme veya kullanma suyu kaynaklarına sahip olacak, elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapıların yakınından seçilecek. OSB alanı arazisi mülkiyetinin yüzde 75'inin hazine adına kayıtlı olması gerekecek, ancak jeotermal seracılık yapacak OSB'lerde bu şart aranmayacak. Ayrıca Tarım OSB alanları diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje bölgelerine girmeyen kısımlarında kurulacak, seçilen alan gelecekte yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanacak ve yer seçimi yapılırken hâkim rüzgârların yönü dikkate alınacak.
TARIM OSB YATIRIMLARININ BAŞLADIĞI YERLER
Amasya - Suluova (besi).
Ankara - Çubuk (besi).
Eskişehir - Beylikova (besi).
İzmir Menderes (sera).
Yalova - Çiftlikköy (çiçekçilik).
Denizli - Sarayköy (sera).
Hatay - Altınözü- Enek (süt).
Kars (besi).
Ağrı - Diyadin (sera).
Şanlıurfa (besi).
Diyarbakır (besi).
Elazığ (hayvansal ürünler).
Gaziantep-Oğuzeli (besi).
Samsun-Bafra (sera) yer alıyor.
KÜRESEL MARKALAR KOBİ'LERLE BULUŞUYOR
SAVUNMA ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) organizatörlüğünde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 23-25 Ekim tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni iş ilişkileri oluşturma fırsatı sunarken, düşük maliyetlerle KOBİ'lere yüksek profilli firmalar ile görüşme imkânı da sunuyor. Yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımı ile sektörle ilgili yenilikler konuşulurken, sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışıldığı konferanslar düzenlenecek.
KÜRESEL MARKALAR KOBİ'LERLE BULUŞUYOR
SAVUNMA ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) organizatörlüğünde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 23-25 Ekim tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni iş ilişkileri oluşturma fırsatı sunarken, düşük maliyetlerle KOBİ'lere yüksek profilli firmalar ile görüşme imkânı da sunuyor. Yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımı ile sektörle ilgili yenilikler konuşulurken, sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışıldığı konferanslar düzenlenecek.
KİMLER GELİYOR?
PROGRAMA yurtdışından Aırbus Defence And Space, Aırbus Group, Aırbus Helıcopter, The Boeıng Company, Dassault Systems, Leonardo Group, Lockheed Martın, Mbda, Navantıa, Rolls Royce, Sıkorsky, Thales gibi birçok firmanın yanı sıra yurtiçinden Aselsan, Havelsan, Fnns, İstanbul Tersanesi, MKEK, Otokar, Roketsan, Taı, Teı, Thy Teknik gibi ana sanayi firmaları ile pek çok sanayici katılıyor.