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Onları bile satışa çıkardılar! Hepsi bedelliden faydalanabilmek için...

ten faydalanabilme hakkına sahip gençler, 15 bin lirayı ödeyebilmek için sahip oldukları birçok şeyi ten satışa çıkardı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 11:18
Onları bile satışa çıkardılar! Hepsi bedelliden faydalanabilmek için...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerliğin de olduğu torba yasa tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, ten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi. 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu. Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu. Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bedelli askerlik için ürünlerini satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:
'Çerkezköy ve Kapaklı bölgesinde 2 arsa, piyasanın 15 bin lira aşağısında, bedelli askerlik için acil satılıktır', '7 yaşında. Arabaya da koşar. Çok uysal bakımlı güzel bir dişi at. Ormana gider, eşinizi dostunuzu gönül rahatlığıyla bindirebilirsiniz', 'Tertemiz hiçbir çiziği, hasarı olmayan çok memnun olduğum motorumu askerlikten dolayı satıyorum. Alana hayırlı olsun.'


Milyonlarca kişi bu soruların yanıtını arıyor! İşte bedelli askerlikle ilgili tüm ayrıntılar...

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