Kurban bayramında verilecek emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Emekliye Kurban İkramiyesi ne zaman yatacak? İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek olan zam miktarına Temmuz ayında kavuşan emekliler, ramazan bayramı ikramiyesi olarak da bin lira almışlardı. Şimdi gözler kurban bayramına çevrildi. Kurban bayramında da bin lira ikramiye alacak olan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman yatacak? sorusu geliyor. İşte detaylar...

EMEKLİ KURBAN BAYRAMINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Hiç bir şekilde kesintiye uğramadan geçen bayram olduğu gibi bu ayda 1000 lira ikramiye alacaklar. Maaş oranlarının önemli olmadığı bayram ikramiyelerinde herkese aynı miktar yatacak. Öteki grupların ödemelerinde ise hisse ve iş görmezlik derecesi önemli olacak.