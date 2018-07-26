HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak

’da temaslarda bulunacak

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği () Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti, bugün ’da temaslarda bulunacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:48
TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak

Heyet temaslar kapsamında göreve yeni atanan bakanları ziyaret edecek. Görüşmelerde Türk iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra, ilgili bakanlıkların çalışma alanları ile ilgili önerileri paylaşılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.

Programın ziyaret kapsamında olacak bakanlıklar;
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
- ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
- Bakanı Ziya Selçuk

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN