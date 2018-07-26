Vodafone’dan çift haneli büyüme

Vodafone Türkiye
, Nisan-Haziran 2018 arası dönemi kapsayan 2018-19 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. Yaklaşık 2.5 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.
14 MİLYON 4.5G ABONESİ
Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0.57 milyon net artış ile yaklaşık 23.4 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 53.1'ine çıktı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 14 milyon olarak gerçekleşti. 2018-19 mali yılının birinci çeyreğinin şirket performansı açısından istikrarlı büyümeyi sürdürdüğü bir dönem olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan
, "Servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. Bu dönemde veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70.6 artış kaydetti" dedi.
TÜRKİYE'Yİ DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ
Colman Deegan, şöyle devam etti: "Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Genç ve teknolojiye meraklı bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin sunduğu büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla, ekonomiye katkımızı artırarak sürdürürken, dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışmaya devam edeceğiz."