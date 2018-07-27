Dede ocağına 35 milyonluk yatırım

Balıkesır'dekı yatırımı için geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk kazmayı vuran Kalekim, Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) içerisinde 12 bin 500 metrekarelik kapalı alanda konumlandırdığı fabrikasının açılışını dün gerçekleştirdi. 35 milyon lira tutarında yatırım maliyeti olan yeni tesisin son yıllarda lojistik, hammadde ve pazara yakınlığı ile dikkat çeken Balıkesir
'de devreye alınmasının şirketin, Ege Bölgesi
'ndeki faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Kale Grubu
Başkanı Zeynep Bodur Okyay
, Balıkesir'in ata yurdu olduğunu anlatarak "Rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu, kentin ilk sanayicilerindendi. Bu sebeple açılışını yaptığımız Kalekim fabrikasının gönül dünyamızdaki yeri gerçekten çok farklı" ifadelerini kullandı. Kalekim'in kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Okyay, markanın 45'inci yılında yapı kimyasallarında üretim ve satış kapasitesiyle Türkiye'nin yanı sıra bölgede birinci, Avrupa'da ise beşinci sırada yer aldığı bilgisini verdi. Okyay, Kalekim ile yurtiçinde 7 ilde 7 fabrikaya, 500 çalışana, 700 bin ton satışa ve yaklaşık 400 milyon lira ciroya ulaştıklarını söyledi.
SAVUNMADA MİLLÎ PROJE ATAĞI
Kale Grubu'nun yapı ürünleri ile savunma ve havacılık grubu olmak üzere iki ana eksende büyüdüğüne vurgu yapan Zeynep Bodur Okyay, şöyle devam etti: "Her biri kendi alanında lider 17 şirketimiz ve 5 bini aşkın çalışanımızla yola devam ediyoruz. Millî piyade tüfeğinden turbojet motora kadar, tasarımı tamamlanıp seri üretim aşamasına gelmiş yerli projelerin ötesinde bu yıl odağımızda muharebe uçağımızın motorunu İngiliz Rolls-Royce ile birlikte üretme hedefimiz var."