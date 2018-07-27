Ekmek fiyatlarına zam yapılmadı

TİCARET
Bakanlığı'ndan, ekmek
fiyatlarının yüzde 15 zam
landığı yönündeki haberlere yalanlama geldi. İl veya ilçelerde esnaf için odaların, tacirler için de ticaret odalarının fiyat tarifelerini belirlediğini belirten bakanlık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmek fiyatlarını belirleme konusunda yetkisinin bulunmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu. Askıda ekmek uygulamasını başlatan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
de zammın geri alınması kararını "Memnuniyet verici bir karar olmuştur" sözleriyle değerlendirdi.