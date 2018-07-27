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fiyatlarına yapılmadı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Ekmek fiyatlarına zam yapılmadı
Bakanlığı'ndan, fiyatlarının yüzde 15 landığı yönündeki haberlere yalanlama geldi. İl veya ilçelerde esnaf için odaların, tacirler için de ticaret odalarının fiyat tarifelerini belirlediğini belirten bakanlık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmek fiyatlarını belirleme konusunda yetkisinin bulunmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu. Askıda ekmek uygulamasını başlatan Genel Başkanı de zammın geri alınması kararını "Memnuniyet verici bir karar olmuştur" sözleriyle değerlendirdi.
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Ekmek fiyatlarına zam yapılmadı
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