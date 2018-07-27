Ticaret savaşının panzehiri BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran ve üretimin yüzde 20'sini elinde tutan Brezilya, Rusya
, Hindistan, Çin, Güney Afrika
(BRICS) ülkeleri, ticaret
savaşları için reçete hazırlıyor. ABD'nin başlattığı savaşa karşı ülkeler kendi aralarındaki ticareti artırmak için yeni adımlar atacak. Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2017 sonunda 102 milyar doları geçtiğini belirterek, "BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya'nın önceliklerden birisidir" dedi.
RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ
Rusya'nın BRICS ülkeleri arasında yapılan ticarete önem verdiğinin altını çizen Putin, "Ticaret bağlarının güçlendirilmesi Rusya'nın önceliklerden birisidir " dedi. Reuters haber ajansı da dün "Trump'ın ticari savaş tehdidi BRICS'e yeni bir anlam yüklüyor" başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde "Trump'ın ticaret savaşına yol açması sebebiyle BRICS ülkelerinin çok yönlü ticareti muhafaza edeceği tahmin ediliyor. Küresel ticarette yaşanan çalkantılı durum bu örgüte yeni bir canlılık katacaktır" yorumunda bulunuldu.