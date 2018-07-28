Antalya odağına spor kulüplerini aldı

Turizm
Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en çok turist çeken ili olan Antalya
, turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarını hızlandırdı. Yaşanan Rusya krizi, terör saldırıları, darbe girişimi gibi nedenlerden dolayı tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Türkiye, bu yıl özellikle turist sayısında ciddi bir ivme yakalayarak toparlandı. Tesislerin yatırımlarının ardından son 5 yıldır spor kulüpleri için cazibe merkezi olan Antalya
, 2017'de önceki yıllara oranla bir miktar kan kaybı yaşamış olsa da önümüzdeki dönem için umutlu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devre arasında Avrupa ve Türkiye'den birçok takımı kamp için Antalya'ya beklediklerini belirterek, "Şu anda mevcut rezervasyonlar var. Antalya olarak spor turizminden daha çok pay almak istiyoruz" dedi.
YABANCILAR ANTALYA'YA DÖNÜYOR
Spor turizminin Antalya için çok önemli bir segment olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları anlattı: "Antalya, özellikle takımların kış kamplarında önemli bir pay alıyordu. Geçen sene biraz duraksama oldu ama bu sene Ortadoğu, Rusya ve Avrupa'dan çok sayıda takım yine kamplarını Antalya'da yapacak. Şu anda rezervasyonları var. Bu da kış aylarının geçen seneye göre daha iyi geçeceğinin işaretleri bizim için. Ama Antalya'nın spor turizminden daha fazla pay alması gerekiyor. İmkânlarımız var, tesislerimiz var, otellerimizde çok kaliteli futbol sahalarımız, tenis kortlarımız, gol sahalarımız var. Antalya'daki golf sahaları, dünya çapında. Geçen hafta Turkish Airlines
Open turnuvası tamamlandı. Teniste geçen sene ilk kez Antalya Open'ı yaptık, bu sene inşallah 2018'de 2.'sini yapacağız." Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
da, Antalya'da kış sezonunun aralık ayında başladığını ve marta kadar süreceğini söyledi.
HAREKETLILIK HEYECAN VERICI
Otellerin yüzde 70'inin kapandığını aktaran Ayık, "Kış döneminde tesislerin yüzde 30'u açık. Bunlar futbol kulüpleri, bayi toplantıları ve kongreler için gelenleri ağırlıyor. Doluluk ortalaması ise yüzde 60-70 seviyelerinde" diye konuştu. Antalya'nın uluslararası kongrelere de ev sahipliği yaptığını ancak son iki yıldır ülkemizin içinden geçtiği sorunlar nedeniyle iptaller aldıklarını anlatan Ayık, "Fakat son bir zamanlarda bu alanda da kıpırdanmalar var. Uluslararası kongrelerde rezervasyonlar 2 yıl önce yapılır. Halihazırda rezervasyon almasak da telefonlarımız çalmaya başladı, kıpırdanma var. Bu bizim için heyecan verici, çünkü bir yıldır çok durgundu" ifadelerini kullandı.
BIRÇOK ÜLKE KIŞ TURIZMI SORUNU YAŞIYOR
Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Bulgaristan gibi yaz ağırlıklı çalışan birçok ülkenin kış turizmi sorunu olduğunu anlatan Ayık, bunun ancak alt markaların geliştirilmesiyle aşılabileceğini kaydetti. Ayık, "Bu sorun yüzde 100 aşılamaz ancak yaz ile kış arasındaki fark minimuma indirilebilir. İspanya bunu orta yaş turistiyle yapıyor. Mesela Viyana konser ve operalarla turist çekiyor. Bizim de bunun gibi etkinliklere ağırlık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.