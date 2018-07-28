Dünya Rallisi Marmaris turizmini hızlandıracak

Turizmde yeniden şaha kalkan Türkiye, uluslararası organizasyonların da adresi olmaya başladı. En son 2010'da yapılan Dünya Ralli Şampiyonası
'nın adresi 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye oldu. Japonya, Endonezya, Şili gibi rakiplerini geride bırakarak organizasyonu Türkiye'ye getirmeyi başaran Türkiye Otomobil sporları Federasyonu (TOSFED) 13-16 Eylül tarihleri arasında, Marmaris
'te yapılacak olan organizasyonla Gökova, Ula ve Datça turizmini de şahlandıracak.
200 MİLYON DOLARLIK EKONOMİ
2 bin yabancı sporcunun katılacağı organizasyonu, 50 bini yabancı turist olmak üzere 100 bine yakın kişi izleyecek. Üç hafta boyunca turist ağırlanacak olan bölgede, 200 milyon doları aşkın ekonomi oluşacak. Organizasyon için 8 aydır ciddi hazırlık yaptıklarını belirten TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, "2010'da İstanbul
'da yapılan Dünya Ralli Şampiyonası'nı 8 yıl sonra yeniden ülkemize getirdik. Bu organizasyon için iki yıllık sözleşme yaptık. Her yıl dünya genelinde 13 ülkede yapılan bu organizasyonun Türkiye ayağını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Üçlertoprağı, "Organizasyonun 2 bin kişilik bir ekibi var. Bu ekip şampiyonadan bir hafta önce gelip pisti kontrol edecek. Bir de bu organizasyonu takip eden ve ağırlıklı olarak Avrupalı olan 50-60 bin kişilik fanatik seyircisi var. Onlar da organizasyondan 1-2 gün önce gelecekler. Bu kişiler etkinlik sonrası 1 hafta tatil yapacaklar" diye konuştu. Organizasyonun Marmaris'in yanı sıra Gökova, Ula ve Datça turizmine de kazandıracağını aktaran Üçlertoprağı, "Marmaris'in yatak kapasitesi yeterli değil. Bu nedenle yakın yerlerde de konaklamalar olacak" dedi.
12 BİN SAAT CANLI YAYIN YAPILACAK
Şampiyonanın ülke tanıtımı, marka ve imajına ciddi katkı sağladığını vurgulayan Üçlertoprağı, "200-300 civarında yabancı basın mensubu gelecek. 150 ülkede, 155 televiyon kanalında, 4-5 gün, 12 bin saat canlı yayın olacak. Ana medyada 10 binden fazla manşet olacak. Bunun milyonlarca dolarlık reklam değeri var" dedi.
DESTEKLERLE DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARIRIZ
Türkiye'de çok başarılı milli sporcuların olduğunu anlatan Üçlertoprağı, "Ayhan Can Güven, Berkay Besler
ve Ali Türkkan bizim çok iyi sporcularımız. Ancak bunları sadece spor Toto ve federasyonumuz desteklemekte ve bu destekler sınırlı kalmakta. Sporcularımızın, özel sektör tarafından desteklenmesi durumunda dünya şampiyonasını alacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu