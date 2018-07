Türkiye spor turizminde atağa geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de turizm son yıllarda çeşitli spor organizasyonları ile ciddi doluluk oranı yakalanmaya başlandı. Özellikle Antalya 'da son 10 yıldır gerçekleştirilen uluslararası profesyonel tenis turnuvaları ile her yıl yaklaşık 20 bin profesyonel ve bir o kadar da senior tenisçi Türkiye'yi tercih ediyor. Tenis için ülkemizin tercih edilme sebeplerini ve bu alanda yapılan çalışmaları anlatan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "En büyük hedefimiz, tenisin zengin sporu algısını kırabilmek" açıklamasını yaptı.Türkiye özellikle son yıllarda turizmin düşük sezonlarında tenis, golf ve futbol organizasyonları ile ciddi doluluk oranı yakalamaya başladı. Özellikle Antalya 'da son 10 yıldır uluslararası profesyonel tenis turnuvaları ile her yıl yaklaşık 20 bin profesyonel ve bir o kadar da senior tenisçiyi ülkemizde turnuva ve kamplarda oynatarak ciddi bir döviz girdisi sağlarken, sporcularımıza da uygun şartlarla profesyonel turnuva imkânı sunmaktayız.Her yıl yaklaşık 40 bin tenisçi ağırlıklı olarak Antalya olmak üzere tüm masrafları kendileri tarafından karşılanarak ülkemize geliyorlar.Özellikle tenis branşı için konuşursak senior'larda Almanya, Rusya ve İngilizler daha ağırlıklı. Ancak Erzurum, Ağrı İzmir , Ankara, Sakarya ve birçok ilimizde belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde uluslararası turnuvalar düzenleyerek Çin, Amerika, Japonya, Hindistan, gibi ülkelerde dâhil olmak üzere dünyanın her yerinden binlerce sporcuyu ülkemize getirerek hem turnuva oynattık hem de ekonomiye katkı sağladık.Spor turizmi için özellikle Antalya'da oteller çok büyük yatırımlara imza attı. Golf ve futbol sahaları dünya standartlarında. En son Antalya'da organize ettiğimiz Atp 250 Turkish Airlines Open için yapılan çim tenis kortları ülkemizde ilk defa yapılmasına rağmen dünyadaki en iyi çim tenis kortlarından biri olarak gösterildi. Bunun haricinde yaklaşık 13 senedir yapılan İstanbul Cup ve İstanbul Open turnuvaları İstanbul'un tanıtımına çok ciddi katkılar sağladı. Özellikle Federer'in Türkiye'ye geldiği yıl ve Çağla Büyükakçay 'ın şampiyonluk kazandığı sene bizler için unutulmazlar arasındaydı.Ağırlıklı olarak Antalya diye düşünüyorum. Uygun iklim koşulları, altyapı ve konum açısından bu şehir tercih ediliyor.Tenis özelinde konuşmak gerekirse iyi bir planlama ile çok ciddi kazanımlar elde edilebilir. Örnek verirsek, Antalya da her yıl düzenlenen uluslararası turnuva sayısı 100 adet. Dünyada en fazla profesyonel turnuva düzenleyen ülkelerden biriyiz. Dünyada en fazla korta sahip şehir ise Antalya. Kentte yaklaşık 2 bin tenis kortu bulunuyor. İyi bir reklam ve tanıtım yapıldığı tardirde 2 bin kort günde 5 saat kullanım ile 10 bin saat kort kullanımı yapar. Antalya'da iklimin uygun olması nedeniyle yılda minimum 40 hafta tenis oynanma potansiyeli olduğu düşünüldüğünde yılda 1.2 milyon tenis müşterisi olacak. Tenis müşterisinin daha yüksek fiyatla hizmet aldığı düşünüldüğünde, (kort ücreti, kordaj çekimi, top satın alma vb.) 1.2 milyon kişi uçak bileti dâhil ortalama bırakacağı döviz miktarı haftada kişi başı minimum 1.000 dolar civarında olacaktır. Sadece iyi bir tenis şehri algısı yaratarak, tenisten ortalama 1.2 milyar dolar turizm geliri sağlanabilir.Bu branşlardaAntalya'da tesis yatırımlarıfazla olduğu için futbol,tenis ve golfün öneçıktığını söyleyebiliriz. Ancak şunu bilmeliyiz ki, spor turizmi sadece bu branşlarla sınırlı değil. Diğer amatör branşlar içinde çok ciddi fırsatlar var. Hentbol, eskrim, salon futbolu, fitness, çocuklar için yaz ve kış spor kampları ve birçok branşta yatırım yapılırsa bu alanlarda da ciddi potansiyellerin olduğu görülecektir.Bu yıl turizmde yaşanan hareketlilik belirgin bir şekilde spor turizmine de yansıyacaktır.Bence tesis anlamında bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Algı anlamında bir şeyler yapmamız gerektiği kanısındayım. Antalya'nın en iyi iklim, lokasyon ve çok sayıda korta sahip şehir olduğunu anlatmak ve buna yönelik tanıtımlar yapmak gerekiyor. Ayrıca Atp 250 Antalya Open Turnuvası'na Federer ve Nadal gibi sporcuları getirerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak çok faydalı olabilir. 4-5 adet 12 ay hizmet verecek uluslararası tenis akademilerini Antalya'da şube açmaya teşvik etmek ve tüm ülkelerden eğitim ve tenis için sporcular getirmek ülkemizi hem spor hem de eğitim anlamında bir cazibe merkezi haline getirecektir. Yeni kortlar yapılması ve mevcut kortların kalitesinin artırılması sağlanmalıdır.