Borcunu yapılandırana istihdam teşviki

ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları
için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik
Kurumu'na (SGK
) borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildiğini anımsattı. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, "Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de vatandaşlar istihdam
teşviklerinden yararlanmaya başlayacak" diye konuştu.