HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Borcunu yapılandırana istihdam teşviki

Borcunu yapılandırana teşviki

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Borcunu yapılandırana istihdam teşviki
ÇALIŞMA, ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun ile Kurumu'na () borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildiğini anımsattı. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, "Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de vatandaşlar teşviklerinden yararlanmaya başlayacak" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borcunu yapılandırana istihdam teşviki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN