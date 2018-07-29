Kurban bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?" soruları Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gündeme geldi. Geçen yıl 30 Ağustos'un bayramla birleşmesi nedeniyle 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışanlar, 2018'de de uzun bir Kurban Bayramı tatili beklentisi içerisinde. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir bilgilendirilmedi ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise resmi tatil.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde: