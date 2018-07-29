HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kurban bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurbanlık fiyatları

ne zaman? ne kadar? 2018 Kurbanlık fiyatları

yaklaşıyor. Tüm Kurban Bayramının gelmesini iple çekerken, vatandaşlar da nı ve nin kaç gün olduğunu öğrenmenin telaşı içerisinde. Milyonlarca emekli de, Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek ikramiyelerinin merakı içerisinde. İşte Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurbanlık fiyatları? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı Emekli ikramiyeleri gibi soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:14
Kurban bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurbanlık fiyatları

ne zaman, tatil kaç gün olacak?" soruları Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gündeme geldi. Geçen yıl 30 Ağustos'un bayramla birleşmesi nedeniyle 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışanlar, 2018'de de uzun bir beklentisi içerisinde. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir bilgilendirilmedi ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise resmi tatil.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurbanlık fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN