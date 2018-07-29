Son dakika haber: Yüz binlerce kişiye emeklilik fırsatı! 31 Temmuz'da sona eriyor...

Son dakika haber: Yüz binlerce kişiye emeklilik fırsatı, devletin vatandaşlara sunduğu yapılandarma ile yaş ve yış şartını sağlayan ancak borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar da kolaylıkla emekli olabilecek.. Devlete prim, vergi, trafik cezası gibi borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma imkânında son günlere yaklaşırken, borçlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Çünkü bu sayede borçların tüm faizleri siliniyor. Bunun yanı sıra peşin ödemede eklenen TÜFE miktarının da yüzde 90'ı yok sayılırken, borç neredeyse yarı yarıya düşüyor. Üstelik ödeme ekim ayında.



Bu yapılandırmada, Bağ-Kur'lu olmuş ancak prim borçlarını ödeyememiş olanlar için önemli imkânlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da 23 sayılı genelgesiyle detayları paylaştı. Yeni fırsatlar şu şekilde: