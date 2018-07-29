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haber: Yüz binlerce kişiye lik fırsatı! 31 Temmuz'da sona eriyor...

: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yapılandırmayla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yaş ve yıl şartı tamam olan ama borcu olduğu için olamayan vatandaşlar yapılandırmaya emekli olabilecek. borcunu ödeyemeyenler için yapılandırma fırsatı ay sonuna kadar devam edecek. İsteyen süreyi ve borcunu ileride ihya ederek emeklilik fırsatı yakalayabilecek. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Temmuz.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 11:41
Son dakika haber: Yüz binlerce kişiye emeklilik fırsatı! 31 Temmuz'da sona eriyor...

haber: Yüz binlerce kişiye lik fırsatı, devletin vatandaşlara sunduğu yapılandarma ile yaş ve yış şartını sağlayan ancak borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar da kolaylıkla emekli olabilecek.. Devlete prim, vergi, trafik cezası gibi borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma imkânında son günlere yaklaşırken, borçlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Çünkü bu sayede borçların tüm faizleri siliniyor. Bunun yanı sıra peşin ödemede eklenen TÜFE miktarının da yüzde 90'ı yok sayılırken, borç neredeyse yarı yarıya düşüyor. Üstelik ödeme ekim ayında.

Bu yapılandırmada, 'lu olmuş ancak prim borçlarını ödeyememiş olanlar için önemli imkânlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da 23 sayılı genelgesiyle detayları paylaştı. Yeni fırsatlar şu şekilde:

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Son dakika haber: Yüz binlerce kişiye emeklilik fırsatı! 31 Temmuz'da sona eriyor...
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