Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 191,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.278 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.220,4 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta yükseliş isteğinde olan altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını belirterek, ticaret savaşlarına ilişkin taraflardan gelen ılımlı açıklamaların dolar varlıkların güçlenmesine neden olduğunu kaydetti. Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen Memiş, ayrıca Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Memiş, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının gram fiyatında 189,50 liranın destek, 192,50 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.