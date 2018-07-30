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Altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:06
Altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 191 bin 450, en yüksek ise 192 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 192 bin 400 liradan tamamladı. 'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 140 milyon 31 bin 306,10 lira, işlem miktarı ise 734 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 144 milyon 650 bin 810,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy , Vakıf Katılım Bankası, Rona , ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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Altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi
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