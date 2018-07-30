Danıştay’dan hesap işletim ücretine iptal

Danıştay
15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hizmet karşılığı 'hesap işletim ücreti' almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014'te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK
) aleyhine Danıştay'da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden 'hesap işletim ücreti' alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti. Kararda, tüketiciden alınacak ücret, masraf ve komisyon BDDK tarafından belirlenirken, yasanın ruhuna ve tüketicinin korunması amacına uygun olup olmadığının denetlenmesinin önem arz ettiği belirtildi. Merkez Bankası tebliğinin banka ve finans kuruluşlarının tüketicilerden faiz dışında menfaat ve ücret talep etmesine imkân tanıdığı da hatırlatıldı.