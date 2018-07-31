Dolar kuru bugün ne kadar? 31 Temmuz 2018 Dolar ne kadar? İşte güncel dolar ve euro fiyatları

Döviz kurları ülkemizin ekonomik durumunda önemli bir yere sahipler. Dış güçlerin sürekli müdahalede bulunması ile 4.90 seviyesinin üstünü gören dolar bu çevrede gezmeye devam ediyor.

Piyasalarda merakla beklenen konu ise Merkez Bankası'nın vereceği rapor olarak bekleniyor. Bankalarası piyasa şuanda 4.88 olarak güne başlayan doların bu seviyenin altına düşmesi bekleniyor.

31 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatlarını sizler için derledik. Diğer tarafta ise euro 5.72 civarında seyrediyor. İşte güncel döviz fiyatları;

31 TEMMUZ DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Temmuz ayına 4.61705 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 06/07/2018 tarihinde 4,5739 lira ile son bir ayın en düşük, 24/07/2018 tarihinde ise 4,8848 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,1830 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 4,9014 liradan işlem görüyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Temmuz ayına 5.376 lira ile başlayan Euro kuru, 07/07/2018 tarihinde 5,3732 lira ile son bir ayın en düşük, 24/07/2018 tarihinde ise 5,7129 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,1248 değişim gösteren Euro kuru şu an 5,7462 liradan işlem görüyor.