'İstikrarlı bir ekonomik ilişki için çok büyük imkanlar mevcut'

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, Türkiye ve Arjantin arasında istikrarlı bir ekonomik ilişki için çok büyük imkanların mevcut olduğunu ancak bunda iki tarafın birbirini daha iyi tanımasının kilit olacağını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır Arjantin'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Tettamanti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Arjantin arasında istikrarlı bir ekonomik ilişki kurulması için çok büyük imkanların mevcut olduğunu düşünüyorum. Bunun şimdiye kadar gerçekleşmemesinin sebebi birbirimizi iyi tanımıyor olmamız." dedi.

Türkiye'nin birçok alanda gelişmiş teknolojiye sahip olduğunu söyleyen Tettamanti, Arjantin'in ise uydu üretimi ve nükleer enerjide gelişmiş olduğunu aktardı. Büyükelçi Tettamanti, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğuna işaret ederek. "Arjantin'in böyle bir askeri sanayisi yok ancak Arjantin'in kendisine sınırı olan düşmanı da yok." şeklinde konuştu.

Diplomat kariyeri boyunca Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde görev yaptığını belirten Tettamanti, Türkiye'yi sadece büyükelçi olarak görev yaptığı sırada "sıra dışı" olarak tanımladığı Türk kültürünü çok az tanıma fırsatı bulduğunu aktardı. Arjantin Büyükelçisi, geçmişte Türkçe dersleri aldığını belirterek, "Türkçe heyecan verici bir dil, konuşabilmeyi isterdim ama çok zor. Eşim benden daha iyi Türkçe konuşuyor çünkü turistik aktivitelere katılıyor." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve geldiğini hatırlatan Tettamanti, "Benim için çok yoğun çalışmayla geçen bir süreç oldu. Bu nadir güzellikteki ülkeyi tanımak adına oldukça zorlu geçti." şeklinde konuştu. Büyükelçi Tettamanti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin sorulara ise "Arjantin'de FETÖ'ye bağlı gruplar bulunuyor. Türkiye tarafından yapılan şikayetler araştırılıyor ve yargıya taşınıyor." cevabını verdi.

Ülkesinde 1970'lere kadar birbirini takip eden askeri darbelerin yapıldığını ve bu darbeler yüzünden Arjantin'in birçok krizle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Tettamanti, şunları kaydetti:

"Bu darbelerin en şiddetlisi yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne neden olan en sonuncu askeri darbeydi. Darbeler ülkedeki sosyal dokuyu bozdu. Askeri darbelerin etkilerinden biri de bu. Şiddet ve ölümler sosyal yapıya ve güvenliğe zarar veriyor."

"Kendisi ve eşi Suriye kökenli devlet başkanımız vardı"

Büyükelçi Tettamanti, Arjantin'in bir göçmen ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Arjantin dünyanın dört bir yanından insanları kabul eden bir ülke. Biz çeşitli soyisimleri görmeye alışığız. Halkın yarısının soyadı İtalyanca'dan geliyor. Tıpkı benim gibi... Büyük büyük dedem İtalya'dan göçmüş." dedi.

1989-1999 yılları arasında Arjantin devlet başkanı olan, "El Turco" lakaplı Carlos Saul Menem'i hatırlatan Tettamanti, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim 'Turco' olarak adlandırdığımız kişiler, Osmanlı zamanında çoğunlukla Suriye ve Lübnan'dan Arjantin'e göçen Osmanlı vatandaşları. Osmanlı pasaportuyla geldikleri için onlara 'Turco' diyoruz. Tarihte, kendisi ve eşi Suriye kökenli olan devlet başkanımız bile oldu."

ARJANTİN'DE BOCA JUNİORS, TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE

Öte yandan futbolu yakından takip ettiğini belirten Tettamanti, "Hiç şüphesiz Boca Juniors taraftarıyım. Türk futbolunu da takip ediyorum ve renklerinden dolayı Fenerbahçe'yi tutuyorum." diye konuştu. Arjantin futbolunun bir kriz içerisinde olduğunu kaydeden Tettamanti, "Sanıyorum ki (Lionel) Messi'nin problemi antrenörler ve gazeteciler. Onun, 4-5 kişinin yerine oynayabileceğine inanıyorlar. Bu imkansız ve çok büyük bir baskı." değerlendirmesinde bulundu.

Tettamanti, Arjantin milli takımının yaş ortalamasının yüksek olduğu için dünya kupasında kötü futbol sergilediğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık iki yıldır Arjantin'in Ankara Büyükelçisi olan Tettamanti, 1 Eylül'de emekli olacak.