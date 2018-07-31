PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? PMYO başvuru şartları neler? 2 bin 500 polis alınacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama doğrultusunda Polis Meslek Okulları Bünyesinde 2 bin 500 öğrenci kazandırılacağı belirtildi. İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun da yaptığı açıklamalarla doğruladığı polis memuru alımı ile ilgili detaylar netleşiyor. Peki PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? PMYO kaç kadın kaç erkek alınacak? PMYO başvuru şartları nelerdir? İşte bu soruların tüm cevapları...

PMYO KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda 2 bin 250 erkek memur, 250 kadın memur alınması kararlaştırıldı.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başvuruları ile ilgili gelen açıklama doğrultusunda henüz tam olarak bir tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla birlikte tüm detaylar netleşecek.