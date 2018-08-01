5 bin TL'ye satıyor! Taleplere yetişemiyor...

Özellikle Arap ülkelerinde ilgi gören süs tavuğunda ihracatın başlayabilmesi için mevzuat çalışması yürütülüyor. Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu "Türkiye'de üretilen süs tavuğu bavul ticaretiyle götürüldüğü Arap ülkelerinde yoğun ilgi görüyor, mevzuatın tamamlanmasıyla süs tavuğundan önemli bir ihracat geliri elde edebileceğiz" dedi.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, süs tavukçuluğunda yüksek ihracat potansiyeli bulunduğunu belirterek, dış ticaretin başlayabilmesi için mevzuat hazırlığının devam ettiğini belirtti.