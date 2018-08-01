Altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 193 bin 500, en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 193 bin 950 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 60 milyon 246 bin 869,74 lira, işlem miktarı ise 312 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 61 milyon 513 bin 937,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 191.770,00 1.220,00 En Düşük 193.500,00 1.220,00 En Yüksek 193.950,00 1.224,00 Kapanış 193.950,00 1.222,00 Ağırlıklı Ortalama 193.590,90 1.221,23 Toplam İşlem Hacmi (TL) 60.246.869,74 12.295.530,47 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 312,98593 Toplam İşlem Adedi 18

