HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Elektrik ve gaza kur ayarı

ve gaza kur ayarı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Elektrik ve gaza kur ayarı
4 yıldır doğalgaza yapmayan hatta indirim uygulayan , 2016'dan bu yana petrolde yüzde 100'ü, döviz kurlarında ise yüzde 63'ü bulan artış nedeniyle fiyat ayarlamasına gitti. 1 Ağustos'tan itibaren doğalgaz satış fiyatı; konut abonelerine yüzde 9, serbest tüketicilere de yüzde 14 artırılacak. üretim amaçlı serbest tüketicilere gaz satış fiyatı bin metreküp için 270 dolar olarak uygulanacak, TL üzerinden fiyatlanacak. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada yerli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan çalışmalara vurgu yapılarak, ithal kaynakların azaltılacağı kaydedildi. da elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila 14 zam yapıldığını duyurdu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik ve gaza kur ayarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN