Elektrik ve gaza kur ayarı

4 yıldır doğalgaza zam
yapmayan hatta indirim uygulayan BOTAŞ
, 2016'dan bu yana petrolde yüzde 100'ü, döviz kurlarında ise yüzde 63'ü bulan artış nedeniyle fiyat ayarlamasına gitti. 1 Ağustos'tan itibaren doğalgaz satış fiyatı; konut abonelerine yüzde 9, serbest tüketicilere de yüzde 14 artırılacak. Elektrik
üretim amaçlı serbest tüketicilere gaz satış fiyatı bin metreküp için 270 dolar olarak uygulanacak, TL üzerinden fiyatlanacak. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada yerli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan çalışmalara vurgu yapılarak, ithal kaynakların azaltılacağı kaydedildi. EPDK
da elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila 14 zam yapıldığını duyurdu.