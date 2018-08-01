Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı yaklaşırken heyecan da doruğa doğru çıkmaya başladı. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, Kurbanlık Hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu.

KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Kurbanlık Hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler veren Yıldız, "Vatandaşlarımızın kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almaları sağlık açısından önemlidir. Kurban seçerken öncelikle hayvanın dış görünüşü ile karşılaşırız. Hayvanla ilgili karşımıza çıkan ilk görüntü hayvanın fiziki açıdan bir eksikliği olmayacaktır. Yani kör, kulağı eksik v.b. organ eksiği olmayacak. Kurban kesilecek noktaya yürüyerek gidebilmelidir. Bu saydıklarım dinimiz açısından bir zorunluluktur. Kurbanlık hayvanda öncelikle bakacağımız ağız ve burun çevresinde salya, yara, akıntı, vücutta geniş yara, şişlik ve ödem bulunan hayvanlar satın alınmamalıdır" dedi.



Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Mustafa Yıldız, "Hayvan dış görünüşüne bakarak, hayvanın et kondisyonu için zayıf olmaması kemikleri dışarıdan seçilmemesi, arka bacaklarda diz ekleminden bel bölgesine kadar ki alan küp şeklinde olmalıdır. Hayvanın zayıf olması yetiştirme döneminde değişik hastalıklara maruz kalmış olabilir. Hayvanın üzerinin bol miktarda gübre ile bulaşmış olması yani ishal olması iç organlarda bir hastalık belirtisi olabilir. Bu tip hayvanlar tercih edilmemelidir. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulmalıdır. Zaten büyükbaş hayvan sayısı yıllar itibarıyla maalesef azalmaktadır. Bu nedenle ülke hayvancılığı için erkek dana seçiminde özen göstermeliyiz" diye konuştu.