Uzmanlar uyarıyor! Kurban alırken en çok bunlara dikkat edin...

Kurban Bayramı yaklaşırken heyecan da doruğa doğru çıkmaya başladı. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, Kurbanlık Hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu.