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uyarıyor! alırken en çok bunlara dikkat edin...

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, lık Hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bir takım önerilerde bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 15:01
Uzmanlar uyarıyor! Kurban alırken en çok bunlara dikkat edin...

Bayramı yaklaşırken heyecan da doruğa doğru çıkmaya başladı. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, Kurbanlık Hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlar uyarıyor! Kurban alırken en çok bunlara dikkat edin...
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