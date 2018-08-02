Haberler Ekonomi Haberleri 6 ayda 70 bin evin kapısı açıldı

6 ayda 70 bin evin kapısı açıldı 2018’in ilk 6 ayında toplam 272 bin gayrimenkulün kapısı açıldı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554’ü ikinci el, 70 bin 520’si ise birinci el konuta yapıldı