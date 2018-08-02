6 ayda 70 bin evin kapısı açıldı

CK Boğaziçi Elektrik, 6 aylık 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2018 yılının ilk altı ayında toplam taşınma hareketi 272 bini aştı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554'ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken, ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. Bu durumda her gün ortalama 392 taşınma gerçekleşti. Toplam taşınma sayısına göre ise ilk altı ayda İstanbul
Avrupa yakasında her gün ortalama 1.512 taşınma hareketi yaşandı. İlk yarıda en hareketli bölge 43 bin 381 taşınma ile Esenyurt
oldu. Esenyurt'u Küçükçekmece
ve Fatih izlerken Çatalca
en son sırada yer aldı. Kaçak yapıların kayıt altına alındığı imar barışı uygulamasının da etkisiyle yılın ikinci yarısında daha yoğun bir abonelik hareketliliği bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasındaki aboneliklere bakıldığında yüzde 53.46'sının ev sahiplerinde olduğu görüldü. Rakamlar ilçe bazında incelendiğinde ise İstanbul'un eski ve merkezi semtlerinde kiracıların yoğunluğu dikkat çekti. Buna göre en çok kiracı abonenin olduğu ilçe yüzde 62 ile Şişli, yüzde 58 ile Beyoğlu
ve yüzde 57 ile Beşiktaş. Ev sahibi abonelerin en fazla olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca, yüzde 69 ile Arnavutköy ve yüzde 64 ile Sultangazi.
Öte yandan konut yıkım istatistiklerine göre 2018'in ilk altı ayında kentsel dönüşüm
nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa
ve Küçükçekmece öne çıktı. 2018'in ilk yarısında tahliye edilen 11 bin 217 aboneliğin 6 bin 799'u mesken, 4 bin 393'ü ticarethane oldu.
Halit Bakal, 2017'nin ilk altı ayında 20 bin, bu yıl ise 23 bin 350 yeni abone kaydı olduğunu belirtti. 155 ülke vatandaşına hizmet verdiklerini belirten Bakal, "Avrupa yakasında toplam 65 bin 421 yabancı abone var ve yaklaşık 30 bini Suriyeli" dedi.