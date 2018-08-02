Aktif’ten SWIFT’e alternatif sistem

Aktif Bank
, Danimarkalı Inpay firması işbirliğine gitti. Banka iştiraki olan UPT ödeme şirketi üzerinden yaptığı bu işbirliği ile yurtdışına ve yurtdışından para transferini daha hızlı ve ucuz hale getirmeyi planlıyor. Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, bankacılık sistemi dışında gelen paranın yüzde 70'inin Avrupa'dan geldiğini belirterek, ortalama işlem miktarının ise 321 dolar olduğunu söyledi. Maliyeti yüzde 50 daha ucuza indirmeyi planladıklarını da belirten Sümer, SendUPT markasıyla 50 bin euroya kadar para transferi hizmeti vereceklerini belirtti.