Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 195,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 195,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.312 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.220,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.217-1.250 dolar bandının takip edildiğini belirterek, altının gram fiyatında ise 196 ve 199 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.