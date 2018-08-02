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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 195,5 lira seviyelerinde dengelendi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:47
Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 195,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 195,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.312 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.220,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.217-1.250 dolar bandının takip edildiğini belirterek, altının gram fiyatında ise 196 ve 199 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Altının gramı güne yükselişle başladı
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