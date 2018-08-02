Antalya’da gurbetçi turistler de rekor kırdı

İNGİLİZ VE UKRAYNALI TURİSTTE DİKKAT ÇEKEN REKOR
Rakamlarda Ruslar'ın yanı sıra İngiliz ve Ukraynalı turistlerde yaşanan artış da dikkat çekti. En iyi dönem olarak bilinen 2014-2015 yıllarının ilk 7 ayında 160 bin ile 190 bin arasında seyreden Ukraynalı turist sayısı, 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle 434 bin 256 rakamına, yine son 4 yıldır aynı dönemde hiç 300 bin rakamına ulaşamamış İngiliz turistler ise 335 bin 321 rakamına ulaştı.
ALMANLAR TURİSTE DE ARTIŞ VAR
Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke Rusya'dan sonra Almanya oldu. 2016 ve 2017 yıllarında ciddi düşüş yaşanan Almanya'dan gelen turist sayısı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Kente 7 aylık dönemde 1 milyon 117 bin 623 Alman turist geldi. Her ne kadar 2014 ve 2015 yılındaki rakamların gerisinde kalınsa da toparlanma yılı olarak adlandırılan 2017'nin aynı dönemine göre büyük bir artış sağlandı. Alman turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 271 bin arttı.
YERLİ TURİST REKORU
Yabancı turistte yaşanan rekor artışlar gurbetçi turiste de yansıdı. Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, ilk 7 aylık periyotta kente havayoluyla gelen 7 milyon 14 bin 875 turistten 6 milyon 693 bin 939 turistin yabancı, 320 bin 936'nun ise yerli olduğu açıklandı. Gurbetçilerde 7 aylık dönem verilerine göre hiç 300 bin rakamına ulaşamayan Antalya, yabancı turistte olduğu gibi son 4 yılı geride bırakarak gurbetçilerde de ayrı bir rekor daha kırmış oldu.