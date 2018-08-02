HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > BDDK Başkanı Akben'den son dakika enflasyon açıklaması

Başkanı Akben'den son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı Akben: "Taslaklarla un düşürülmesi ile , ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlandı."

Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 11:20
BDDK Başkanı Akben'den son dakika enflasyon açıklaması

Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine BDDK tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akben, taslaklarla un düşürülmesi ile , ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.

TAKSİT SAYISI VE KREDİ VADELERİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

BDDK tarafından "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik", "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"lerde değişiklik içeren taslaklar bugün görüşe açıldı.

Söz konusu taslaklarda, kredi kartı taksit sayısından ihtiyaç kredileri vade sınırlarına kadar bir dizi değişiklik öngörülüyor.

BDDK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, makro ihtiyati düzenlemeleri içeren yönetmelik taslaklarının, hane halkının bilinçli tüketimi ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığı bildirilmişti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK Başkanı Akben'den son dakika enflasyon açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN