Son dakika: Başkan Erdoğan: Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçireceğiz

Başkan Erdoğan: "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

"KONUT, ARSA VE GAYRİMENKUL AĞIRLIKLI ÇALIŞACAK"

Bir dönemin devi Emlak Bankası geri dönüyor. Emlak Bankası'nın yeniden aktif hale getirilmesiyle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna duyururken açıkladı. Başkan Erdoğan: "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emlak Bankası açıklaması

PROGRAMIMIZDAKİ 400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİSİ'NE AİT

Kaynakların çeşitlendirilmesi burda büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde tüm kurumları ilgili bakanlıklar etrafında topladık. Bu projelerden biri E-Devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Tüm icraatların 81 il bazında takibinin yapılacağı sistemi etkinleştireceğiz. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 100 günde yapmayı planladıkları önemli projeleri var. Programımızdaki 400 projenin 48'i Savunma Sanayisi'ne ait. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Savunma Sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Emeklilerimize ikinci bin liralık bayram ikramiyesini kurban bayramı öncesi takdim edeceğiz.

İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir. İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz.

KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINDA BUTİK ŞEHİRLER KURULACAK

Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız. Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir'de ve Baruthane'de, biri Esenler'de ve Konya'da bulunuyor. Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.

Dünyadaki diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 240'a çıkardık. Musul ve Basra başkonsolusluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Sinop'taki Nükleer enerji santrali'nin ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Üçüncü santrali Trakya'da kurmayı düşünüyoruz. Tuzgölü Doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküp çıkarmak için teklif alıyoruz. Gençlerimiz için hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu.

Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Programımızdaki 400 projenin 48'i Savunma Sanayisi'ne ait