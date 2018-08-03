Devlet sisteminin ilk doğduğu yer Malatya

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası
geçici listesinde bulunan Malatya
merkez Orduzu beldesindeki Arslantepe Höyüğü, dünyanın en eski kerpiç sarayına ev sahipliği yapıyor. 1961'den bu yana İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından kazı çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, "Arslantepe'de kazılar her sene yazın 2 ay sürüyor. 1930 ve 1950'lerde de kazı yapılmıştı ama süreklilik arz etmemişti. Kazılarda, devlet sisteminin doğuşuna, eşitlikçi toplum yapısından hiyerarşik toplum yapısına ve dolayısıyla merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden kanıtlar, ortaya çıkarıldı" açıklamasını yaptı.
5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Mühürleme sistemi ve dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçların kazı çalışmalarında ortaya çıktığını aktaran Şişman, "Elde edilen veriler Arslantepe'nin, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu bilgiler milattan önce 5 bin 300 yıl öncesine işaret ediyor. Arslantepe buluntuları dünyada ilk devlet sisteminin Malatya'da ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Ancak bu sisteme ilişkin günümüze ulaşan kanıtlar yönünden dünya tarihinde, arkeolojisinde büyük öneme sahip" dedi. UNESCO'nun, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne bir eseri alırken önce geçici listeye aldığını ve kalıcı liste için bir süreç gerektiğini ifade eden Şişman, "Arslantepe'nin kültür mirası kalıcı listesine girmesi için UNESCO'ya Şubat 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru yapacak" şeklinde konuştu.
DÜNYANIN EN ESKİ KERPİÇ SARAYI ASLANTEPE'DE
Anadolu'nun ilk şehir devletinin yer aldığı Aslantepe'de bulunan 5 bin yıllık kerpiç sarayda yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte kerpiç taht gün yüzüne çıkarıldı. Arka kısmında iki pencere bölmesi bulunan tahtın, bir sarayı yani kral binasını işaret ettiği ifade ediliyor. Duvarlarının kalınlığı iki metreye yakın olan bu saray sistemiyle Aslantepe'de laik bir sistemin ve devlet sisteminin başladığı tahmin ediliyor.