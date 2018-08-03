Enflasyonu düşürme hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) finansal istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, bilinçli tüketimin desteklenmesi ve makroekonomik dengeleme sürecinin desteklemesi için önemli bir adım attı. Görüşe açılan düzenleme taslaklarına göre, tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı geçemeyecek. Mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı, kuyum harcamalarında taksit uygulaması kaldırıldı, taşıt kredilerinde üst sınır ise 100 bin TL'den 120 bin TL'ye yükseltildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, taslaklarla enflasyonun düşürülmesi, cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verileceğini söyledi.
KREDİ KARTI TAKSİDİNE SINIR
Mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçmeyecek. Kuyum harcamalarında ise daha önce 4 ay olarak belirlenen taksitlendirme süresi sıfıra düşürüldü. Kurumsal kredi kartları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.?
TAŞITTA ÜST SINIR
Görüşe açılan taslaklarla, taşıt kredilerinde, "kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz" kuralı getiriliyor. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bini aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin TL'si kadar olan kısmı için yüzde 70, bu tutarın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.