Hedef nakilde dünya liderliği

43 yıllık tarihiyle sağlık alanında birçok çalışmalar gerçekleştiren İnönü Üniversitesi
, karaciğer naklinde Turgut Özal
Tıp Merkezi'yle birlikte dünya lideri olma yolunda ilerliyor. Turgut Özal Tıp Merkezi'nin sağlık alanında büyük işler yaptığını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, "Tıp merkezimiz karaciğer naklinde Türkiye'nin birincisi, dünyanın da ikincisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Halen aynı anda 3 karaciğer nakli yapabiliyoruz. Dünyada bunu gerçekleştiren tıp merkezi yok" dedi.
Malatya
'yı karaciğer naklinin merkezi haline getireceklerinin altını çizen Kızılay, karaciğer naklinde başarı oranlarının yüzde 93 olduğunu söyledi.
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
16 fakültesi bulunan, bunun yeni kurulacak olan Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte 14'e düşeceğini belirten Kızılay, OSB meslek yüksek okullarının bulunduğunu söyledi.
Gaziantep ve Sakarya'da üniversite sanayi işbirliğinin geliştiğini, bunu Malatya'da da kuracaklarını vurgulayan Kızılay, "Gelecek yıl açacağımız bina ile OSB'lerin içinde öğrencilerimizin uygulamalı çalışmalar yapabilmesine olanak sağlayan ortamlar oluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNEY KORE'Yİ GEÇECEK
Geçen sene 23 ülkeden 150 hastanın Malatya'ya geldiğini belirten Kızılay, şehrin sağlık turizmi açısından da katma değer yarattığını söyledi. Bu yıl 156 adet karaciğer nakli gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kızılay, "Son 9 yıldır karaciğer naklinde Türkiye'de birinci sıradayız. 2017'de karaciğer nakil hastanemizi yaptık. 18 öğretim üyesi burada nakil işlemlerini gerçekleştiriyor" dedi. Yılda ortalama 250 adet karaciğer nakli yaptıklarını belirten Kızılay, "Dünya lideri Güney Kore 400 adet gerçekleştiriyor. Biz birkaç yılda bu ülkeyi geçeriz" diye konuştu.