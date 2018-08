Malatya kültür ve sanat şehri olacak

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği 'İl Buluşmaları'nın 10'uncu durağı Malatya oldu. Tarım, sağlık ve eğitim alanında dikkatleri üzerine çeken Malatya'ya dev yazar kadrosuyla çıkarma yapan SABAH Gazetesi, şehrin ekonomisini, sosyal yapısını ve gelecek planlarını masaya yatırdı.Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz , etkinliğin kentlerin kendi dinamiklerini, sorunlarını ve hedeflerini öğrenmek açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.Dünyanın en büyük fotoğraf müzesinin Malatya'da olmasından dolayı şehrin diğer illerde ayrıştığını vurgulayan Oğuz, "Kentler 3 temel sac ayağı sayesinde ayakta durabiliyor. Bunlar, tarihi ve kültürel miras, doğal kaynaklar ve yerel kabiliyetler. Biz de SABAH Gazetesi olarak yerel kabiliyetlerin kentin geleceğine dair neler yapılabileceğini paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz" dedi.Bu tarz çalışmaların illerin kalkınması için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat , buradan çıkarılan sonuçlar doğrultusunda çalışmaları daha etkin bir şekilde yönetmeye devam edeceklerini söyledi.2023 vizyonu kapsamında kısa vadeli, yoğun çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Polat, "Malatya'yı kültür ve sanat şehri yapacağız. Bu alanda çalışmalarımız tam gaz devam ediyor" diye konuştu.Şehirlerdeki kırsal ile merkez arasındaki makasın her geçen gün açıldığını belirten Polat, bu durumun Türkiye açısından büyük bir sorun olduğunu söyledi. Polat, "Bu makasın kapanması ve pozitif ayrımcılık anlamında yatırımların artması önemli bir hal aldı. 2014 itibarıyla merkez yatırımlarının yanı sıra kırsal alanında çok yoğun yatırımlar ortaya koyduk. 24 Haziran sonrasında da memleket emektir dedik ve halkımızla birlikte yürümeye karar verdik" dedi. Yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin bir şahlanış yoluna girdiğinin altını çizen Polat, "Bu yolun altyapısını planlamamız gerekiyor. Bu tarz işlerde başlangıç noktası olarak planlama ön plana çıkıyor. Şehir şehir kalkınmayla ve merkezi hükümetimizin ortak adımlarıyla birlikte ülkemizi yeni dönemde kalkındırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Malatya'nın birçok yönüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Polat, şöyle konuştu: "Malatya, doğunun batısı, batının da doğusu olarak dikkat çekiyor. Şehrimiz 10 bin yıllık tarihiyle birlikte birçok medeniyete tanıklık etmiş. İslam dini ile birlikte Müslümanların yönü İstanbul olurken, bu yönde de Malatya önemli bir durak olmuş. Şehrimiz, Cumhuriyet ve Osmanlı döneminde önemli bir merkezdi. Cumhuriyet döneminde önemli iş insanları yetiştirmiş ve iki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehre sahibiz. 2001'den sonra AK Parti süreciyle şehrimiz bir ivme kazandı. Bununla birlikte ilimiz büyümesine ve her alanda gelişimine tam gaz devam ediyor."Malatya... Batı'nın Doğu'su... Doğu'nun ise Batı'sı. Binlerce yıl derinliği olan bir tarihi kent. Küçük oğlum Tufan'ın iki nikâh şahidinden birinin, rahmetli dostum Kemal Sunal 'ın memleketi... (Diğer Şahit Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di... Nikâh kıyılırken Kemal Sunal nasıl da terlemişti) Yine rahmetli bir büyük ustanın daha memleketi... Ahmet Kaya'nın.Tarım, ticaret, sanayi, kültür, eğitim... Malatya'da "Yok yok."İki Cumhurbaşkanı çıkardı... İkisinin de adı "Üniversitede yaşıyor." İnönü Üniversitesi ... Turgut Özal Üniversitesi.Ucuz, temiz ve huzurlu... Gidin... Görün... Gezin... Pişman olmazsınız.Dünyanın kuru kayısı deposu olan Malatya'da, başta bu ürünle ilgili olmak üzere turizm, sanayi ve diğer sahalarda atılması gereken adımlar, şimdi çok daha net ve açık.Sabah Gazetesi'nin sağladığı bu buluşma imkânının, valisi, belediye başkanları, STK'lar ve her kesimden Malatyalılara, geleceğe daha güvenle yürümeleri açısından ciddi fikirler verdiğini de, iki gün boyunca müşahede ettik.Malatya'nın gelişme ve ilerleme yolunda atacağı adımların, bu şehrin mayalama özelliği ile bölgeye ve ülkemize de katkıda bulunması, temennimiz...Malatya'ya ilk gelişim 14 yıl önceydi. Ondan sonra bir daha gitmedim bu güzel şehre. İlk seyahatim çok uzun sürmüştü çünkü. Tam 6 saat... Şimdi yol mu kısaldı ne? Adana-Malatya arası 3 saate indi ha! İnanılacak gibi değil! Eskiden yollar çok kötüydü. Git git bitmiyordu. Ama şimdi... Geçen yıl hizmete giren Erkenek Tüneli yolu kısaltmıştı. Bu seyahat bana milletin Başkan Erdoğan'ı neden 16 yıldır bırakmadığını ve çok sevdiğini de gösterdi. Malum kafanın 'yol' diye küçümsediği bu yollar ve tünellerdi işte. Yol deyip de geçmeyin. Gidemediğin yer senin değildir çünkü...Sabah Gazetesi'nin 10'uncu 'İller Buluşması' kapsamında Doğu'nun yıldızı ve cazibe merkezi Malatya'dayız... Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir durak olan Malatya gülen insanların yaşadığı coğrafya... Tüm etnik unsurlarıyla birlikte yaşama azmi gösteriyor. Malatya müthiş zenginlikleriyle birlikte huzur ve güven içinde yaşamayı başarmış... Yetişmiş insan gücüyle önemli bir noktaya ulaşmış. Başarı çıtası klasik belediyecilik anlayışının üzerine taşınmış... Kayısının başkenti Malatya, sanat, kültür, spor, tarih, eğitim, sağlık, ticaret, sanayi gibi birçok sektörde yeni başarı hikâyeleri ortaya çıkarmış.Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle henüz yeteri kadar ön plana çıkamayan Malatya, kayısının başkenti olarak anılıp, bu yıl 350 milyon dolarlara yaklaşan bir kayısı ihracatına imza atacak olsa da bana göre Anadolu'nun henüz potansiyelini tam olarak kullanamayan şehirleri arasında sayılıyor. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden biri olan ve kazılar ilerledikçe arkeoloji dünyasını heyecanlandıran Arslantepe Açık Hava Müzesi'nin yer aldığı, tarihi Nemrut Dağı'na birkaç saat mesafede olan Malatya, hem kültür turizmiyle, hem de sürekli rekor kıran karaciğer nakil hastanesi ve şimdi de Karaciğer Nakil Enstitüsü ile sağlık turizminde atak yapmak için önemli projelere başlamış durumda.Malatya canlı, cıvıl cıvıl bir şehir. Gece 23.00'te Kernek Şelalesi ve Kanal Boyu'nda mekânlar gençlerle ve parklar ise çocuklu ailelerle doluydu. Gastronomi gezilerinde hep Antep, Hatay tercih ediliyor ama kömbesi, kayısılı kavurma, kiraz yaprağı sarması ve nefis kebap çeşitleriyle Malatya bir gastronomi şehri. Sadece tanıtıma ihtiyacı var. Battalgazi Ulu Cami, Aslantepe Höyüğü, Malatya Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi vs. Malatya'nın turizm potansiyeli yüksek. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, canlıdan canlıya karaciğer naklinde dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci.Özetle Malatya'da kayısıdan fazlası var!Malatya herkesin bildiği gibi kayısı cenneti olarak bilinen Anadolu'nun önemli kentlerinden biri. Sadece kayısı ticareti dışında çok önemli bir tekstil kenti de olan Malatya'da sanat etkinlikleri, eski uygarlıklardan kalma eserleri ve sporla içli dışlı olması ziyaretçilerini etkiliyor. Malatya halkının göz bebeğimiz dediği Malatya Belediyesi Sanat Sokağı şehrin damar noktalarında bir olarak dikkat çekiyor. Malatya'nın belediye başkanı Hacı Uğur Polat ve milletvekili Öznur Çalık'ın halk ile ilişkileri o kadar iyi ki sokakta yürüdüğünüzde vekil ve belediye başkanı ile herkes arkadaş gibi sohbet ediyor.Misafirperver ve güleryüzlü insanları, hizmeti ön plana çıkaran belediyecilik anlayışı, her öğünü ayrı lezzetli yemekleri, özellikle kiraz yaprağı sarmasının unutulmaz tadı, dünyanın en kapsamlı fotoğraf müzesi, duble yollardan lüks sitelere uzanan değişen ve gelişen yüzü, farklı kültür, inanç ve medeniyetlere kucak açan tarihiyle Malatya şehri bir Türkiye prototipi adeta. Türkiye'de güzel olan ne varsa Malatya'da hepsini bir arada gördük.Türkiye'nin her şehri birbirinden güzel. Hepsi ayrı ayrı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Malatya'yı ön plana çıkaran değerlerin başında ilk olarak kayısı geliyor. İkinci sıraya da inanılmaz sıcak havasını yerleştiriyorum ben. Seyahatimiz boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat bize eşlik etti. Malatya'nın doğal güzellikleri ve kültür merkezlerini gezme şansı bulduk. Hem gezdik hem de kayısıya doyduk. Malatya'ya ilk gelişim ve şehri bu kadar seveceğimi tahmin etmemiştim. Müzeleri, tarihi camileri, meşhur vadileri ve zengin mutfağı derken meğer Malatya almış başını gitmiş, biz bilmiyormuşuz.İlk kez Sabah İl Buluşmaları kapsamında keşfetme fırsatı yakaladım Malatya'yı. Sıcak yaz gününe denk gelmesine rağmen kuru hava kesinlikle rahatsız etmiyor. Çok canlı bir şehir. 24 saat açık süper marketleri gece yarısı bile dolu. Akşam saatlerinde bir bölümü trafiğe kapanan Kanalboyu Caddesi en popüler yerlerin başında geliyor. Yan yana sıralı kafelerde yediden 70'e insanlar sosyalleşiyor.Sağlık, tarih ve lezzet... Malatya'yı en iyi ifade eden üç kelime. 27 medeniyeti ağırlayan, dünyadaki ilk saray olma özelliğiyle öne çıkan 4.500 yıllık Aslantepe Höyüğü'ne sahip Malatya tarihteki ilk yerleşim yerlerinden biri. Rektör Ahmet Kızılay liderliğindeki Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiş. Adı kayısıyla anılan tek şehir olan Malatya, dünyadaki kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.Malatya' nın beni çok etkilediğini söyleyebilirim, zira geniş caddeleri, tertemiz havası ve geleneksel yemekleri mutlaka görülmeye değer. Tüm mutfak teamüllerin aksine bir yöntem ile hazırlanan kiraz yaprağı köftesi için bile gidilmesi gerekir. Sımsıcak insanlarının ellerinden çıkan yüzlerce nefis bulgurlu köfteler ve kebaplar anlatmakla bitecek gibi değil. Bir kayısıdan beklenilenin çok üzerinde bir çeşitlilik hakim.Batı'nın doğusu, Doğu'nun batısı olan Malatya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şimdilerde ise bu örnek ve erdemli şehir 2053-2071 vizyonlarına uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Şehre girdiğiniz anda sizi karşılayan tabiat parklarından, kayısı bahçelerine, Bey Dağları'nın zirvesinden gelen doğal kaynak sularına kadar Malatya'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri saymakla bitmez. Malatya'yı öne çıkarma noktasında yapılan tüm çalışmalar çok başarılı, zaten şehrin tüm meydanlarında şöyle yazıyor: "Memleket emektir."