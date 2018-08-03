OSB’deki fabrika sayısı iki katına çıkacak

İller Buluşması kapsamında Malatya
'nın sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehrin etnik kimlik yapısı itibarıyla Türkiye'nin bir mozaiği olduğunu söyledi. Bir ile yatırımın yapılabilmesi için limanlara ve komşu ülkelere yakınlığı ile altyapısının elverişli olmasının büyük bir önem arz ettiğini belirten Tüfenkci, "Malatya'nın yetişmiş insan gücü ve işgücü potansiyeli, teşviklerde şehrin 6'ncı bölge teşviklerden yararlanması ve cazibe merkezlerinden olması şehri bölgede öne çıkaran unsurlardan biri" dedi.
Bu tür avantajları doğru kullandıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB) 113 fabrika vardı, bu zamanla 363'e çıktı. 2 yıl sonra 600'lere çıkacak. Yatırım yapmak isteyen firma sayısı her geçen gün artıyor" dedi.
SAĞLIKTA ILK 10'DA
Bir kentin sadece işgücü ve altyapıda değil, eğitim açısından da büyük önem arz ettiğinin altını çizen Tüfenkci, şehirde bulunan İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi'nin temellerinin atılmasının eğitimi farklı boyutlara taşıyacağını söyledi.
Sağlıkta şehrin ilk 10'a girdiğini vurgulayan Tüfenkci, "Malatya, Turgut Özal Tıp Merkezi, onkoloji hastanesi, karaciğer enstitüsü, fizik tedavi merkezleri, entegre hastaneleriyle sağlık alanında yatırımlarını tamamlamış bir kent. Sosyal donatı alanında da belediyeler çalışmalarına devam ediyor. Tabiat parkları yoğun bulunan bir şehre sahibiz. Tüm bunlardan farklı olarak ise Malatya'nın dostluk anlayışı çok farklı noktada. Bavulunu unutabilirsiniz, Malatyalı dostunuzu unutmazsınız" diye konuştu.
?MALATYA BİR YILDIZLAR ŞEHRİ
SABAH Gazetesi'nin yaptığı etkinliğin kendileri için onur verici olduğunun belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şöyle konuştu: "Malatya Kürdü, Türkü ve Çerkezi ile birlikte bir alaşımdır. Yıllardır komşularımızla birlikte yaşadık. Malatya, ekonomisinden siyasetine birçok farklı alanda yetiştirdiği kişilerden dolayı yıldızlar şehridir."