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| bugün ne kadar oldu? ( 3 Ağustos 2018 dolar - fiyatı)

nda hareketliliği devam ediyor. Ekonomide bireylerin en çok araştırdığı konuların başında yer alan dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos 2018 sabahı yine en çok sorgulanan konu oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 5,1100 liradan, 5,9260 liradan güne başladı. Serbest piyasada 3 Ağustos güncel dolar fiyatlarında son durum haberimizde...

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:42
Son dakika | Dolar kuru bugün ne kadar oldu? ( 3 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatı)

bugün ne kadar oldu? sorusu 3 Ağustos 2018 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler nu yakından izliyor. kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 3 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1080 liradan alınan dolar, 5,1100 liradan satılıyor. 5,9240 liradan alınan nun satış fiyatı ise 5,9260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0550 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8850 lira olmuştu.

GÖZLER ORAYA ÇEVRİLDİ

Piyasaların takip ettiği bir önemli gündem maddesi ise bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olacak.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 100 günlük eylem planını açıklayacak.

piyasalar
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Son dakika | Dolar kuru bugün ne kadar oldu? ( 3 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatı)
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