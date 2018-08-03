Son dakika | Dolar kuru bugün ne kadar oldu? ( 3 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatı)

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu 3 Ağustos 2018 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler dolar kurunu yakından izliyor. Döviz kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 3 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1080 liradan alınan dolar, 5,1100 liradan satılıyor. 5,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0550 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8850 lira olmuştu.

GÖZLER ORAYA ÇEVRİLDİ

Piyasaların takip ettiği bir önemli gündem maddesi ise bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olacak.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 100 günlük eylem planını açıklayacak.