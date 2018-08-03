THY uçuş emniyetini legolarla anlatacak

Dünyada en fazla ülke ve noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) uçak içinde güvenlik filmlerinden sıkılan ve seyretmeyen yolcularına süper kahramanların lego figürlerinin rol aldığı yeni emniyet filmi ile ulaşacak. Dünden itibaren şirketin filosundaki 15 farklı uçak tipinde yayınlanmaya başlayan filmde yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri unutulmaz şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenceli bir dille anlatıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
, bu film için Warner Bros
. ve LEGO Film markalarıyla işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirterek "Her kuşağa erişebilen eğitici ve eğlendirici temasları ile yeni uçuş güvenliği videomuzu, çocuk ve de yetişkin tüm yolcularımızın keyifle izlemesini diliyoruz" dedi. Warner Bros. Pictures Group ve Warner Bros. Home Entertainment Global Pazarlama Başkanı Blair Rich ise bu ortaklığın her iki markanın en iyi taraflarını akıllı ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıkardığının altını çizdi. 'LEGO Movie 2'nin montaj ekibi tarafından üretilen filmde 16 kişilik bir ekip görev aldı. 950 günden uzun süren çalışmalarda uzmanlar sahneleri hayata geçirebilmek için 3 milyon adet LEGO parçası kullandı. 122 ülkeye uçan THY, üç yeni yere uçacak. Şirket Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah, ABD'de Newark ve Meksika'nın Cancun noktalarına tarifeli sefer başlatacak.