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“Yastık altı ABD’ye sıfır faizli kredi demek”

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
“Yastık altı ABD’ye sıfır faizli kredi demek”
100 günlük eylem planıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , "Program hızlı ve icraatçı bir yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Programla birlikte belirsizlik azaldı, alınan önlemler ile enflasyon önümüzdeki dönemde tek hanelere inecek" dedi.
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız" diyerek vatandaşa yaptığı "yastık altı altın ve i çıkarın" çağrısını da değerlendirdi. Türkiye'de yastık altı altının 150-200 milyar dolar, dövizin ise 50-100 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu paranın bankacılık sistemine girmesi için adımlar atılacak.
Yılmaz, Türkiye'de yastık altı anlayışı bulunduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Bunu döviz olarak tutarsanız ABD'ye sıfır faizle kredi açıyorsunuz demek. Bankacılık sistemine dahil ederseniz hem siz hem ülkemiz kazanır."

Altının yastık altından çıkarılmasıyla dış kaynak ihtiyacının da azalacağını vurgulayan Yılmaz, "Çünkü ithal ediyoruz" dedi.
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