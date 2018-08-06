Birinci çeyrekte yurt içinde 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.3 artarak 15 milyon 486 bine yükseldi.Verilerde ayrıca bu çeyrekte seyahate çıkanlar arasından 112 milyon 768 bin kişinin geceleme yaptığı ve ortalama geceleme sayısının 7.3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcamanın ise 407 lira olduğu belirtildi.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.9 artarak altı milyar 300 milyon 922 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel ve paket tur harcamaları olarak yapılırken, söz konusu harcamaların yüzde 94.2'sini beş milyar 936 milyon 291 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 5.8'ini ise 364 milyon 631 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre, seyahate çıkış sebeplerinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 68.7 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 15.9 ile gezi, eğlence, tatil ziyaret amaçlı seyahatleri takip etti ve yüzde 8.7 ile sağlık üçüncü sırada yer aldı.

Bu çeyrekte seahate çıkanların 92 milyon 781 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada ise sekiz milyon 254 bin geceleme ile otel yer alırken, "kendi evi" altı milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.